В зону СВО направили 13 тонн гуманитарного груза

29.11.2024 | 10:00 Новости, СВО

Помощь оказали жителям Донецкой Народной Республики.

Фото: Президентская академия в Орле

Её собрала Президентская академия в Орле – совместно со своими партнёрами.

На Донбасс отправили сахарный песок, муку и рис, гречневую крупу, макароны, подсолнечное масло, рыбные консервы, майонез, сгущенное молоко, какао, конфеты, консервированный зелёный горошек и кукурузу. Соответствующая просьба поступила не от самих жителей ДНР, а от наших военнослужащих.

«Оперативно организовали сбор всего необходимого для двух пунктов временного размещения в городе Ясиноватая, где живут люди с освобожденных территорий. По прибытии в ДНР встретились с представителями администрации, а затем уже поехали к месту назначения – в пункты временного размещения», – рассказал директор Президентской академии в Орле Павел Меркулов.

В сборе груза принимали участие директор ЗАО «Славянское» Дмитрий Пониткин, глава холдинга «Орловская нива» Сергей Будагов, руководитель АО «Березки» Николай Ушаков, глава КФХ Владимир Шашков.

Ранее в этом году Президетская академия уже доставляла гуманитарный груз для жителей Донецкой Народной Республики. Тогда помощь предназначалась семьям погибших участников СВО, а также детскому дому. Также вуз оказывает постоянную поддержку военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.

ИА «Орелград»


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