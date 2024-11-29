Орловщина впервые отправила в Азербайджан рапсовый шрот

29.11.2024 | 11:00 Новости, Экономика

Вес партии составил 210 тонн.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

Груз отправило предприятие «Орёлмасло». Шрот предназначается на корм для скота.

Качество и безопасность продукции подтверждены протоколами лабораторных испытаний. Само предприятие также прошло аттестацию и получило право экспортировать корма растительного происхождения в страны Евразийского экономического союза, Китай, Латвию и Литву.

Ранее из Орловской области регулярно экспортировались другие кормовые добавки — подсолнечный шрот, свекловичный жоми кормовая пшеница.

Также на днях стало известно, что Орловщина наращивает экспорт растительного масла и гречневой лузги.

ИА «Орелград»


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