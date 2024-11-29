Орловщина впервые отправила в Азербайджан рапсовый шрот

Вес партии составил 210 тонн.
Об этом сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.
Груз отправило предприятие «Орёлмасло». Шрот предназначается на корм для скота.
Качество и безопасность продукции подтверждены протоколами лабораторных испытаний. Само предприятие также прошло аттестацию и получило право экспортировать корма растительного происхождения в страны Евразийского экономического союза, Китай, Латвию и Литву.
Ранее из Орловской области регулярно экспортировались другие кормовые добавки — подсолнечный шрот, свекловичный жоми кормовая пшеница.
Также на днях стало известно, что Орловщина наращивает экспорт растительного масла и гречневой лузги.
ИА «Орелград»