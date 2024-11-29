На орловской «Бирюзе» могли похитить 13 миллионов

Возбуждено уголовное дело.

Общественная территория с поэтичным названием находится в Малоархангельске. В 2023-м году районная администрация и белгородская компания «СБК-ГрупП» заключили контракт на её благоустройство. Задачу надо было выполнить в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Объект приняли в декабре того же года. Работы оплатили полностью. Однако, как сообщает прокуратура Орловской области, фактически благоустройство сделали с нарушением требований проекта и сметы. Кроме того, подрядчик предоставил для оплаты документы, которые содержали заведомо ложные сведения об объёме и видах работ.

В результате незаконных действий бюджет муниципального образования потерял около 13 миллионов рублей. На данный момент следственные органы возбудили дело в отношении генерального директора ООО «СБК-ГрупП». Ему вменяют статью «мошенничество».

«Преступление выявлено в ходе совместной проверки с подразделениями Управления ФСБ России по Орловской области», – добавили в прокуратуре.

Согласно открытым данным, «СБК-ГрупП» возглавляет Сергей Бузун. ООО зарегистрировано в Белгороде в 2017-м году.

ИА «Орелград»