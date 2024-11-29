На Орловщине отчитались о выполнении программы «Земский доктор»

29.11.2024 | 17:26 Медицина, Новости

Также практически достигнуты показатели по «Земскому фельдшеру».

Фото: vk.com/zdravorelobl

Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.

«Программа «Земский доктор» выполнена на 100%», — заявили в депздраве. В этом году в районные больницы устроились 34 таких специалиста. Последние пополнения произошли в Плещеевской ЦРБ (педиатр), Ливенской ЦРБ (невролог), Верховской ЦРБ (терапевт) и Должанской ЦРБ (стоматолог).

В программе «Земский фельдшер» пока не занято одно место. В глубинку устроились работать 12 медицинских специалистов со средним образованием. Последних участников программы закрепили за тремя фельдшерско-акушерскими пунктами в Колпнянском и Новосильском районах.

В текущем году в некоторых районах появились врачи, которых там раньше не было. Так, в Свердловском районе теперь есть невролог, в Покровском — кардиолог, в Сосковском — акушер-гинеколог, в Новодеревеньковском — офтальмолог.

ИА «Орелград»


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