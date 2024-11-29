Мэрия Орла не хочет владеть приютом для животных

Выявленные недостатки до сих пор не устранены.

Напомним, объект должны были сдать ещё в октябре 2022-го года. В январе в областной администрации заявили, что он готов – остались последние штрихи. Однако приют не заработал до сих пор.

Более того, в юридическом плане объект буквально “завис между землёй и небом”. С 15 июля текущего года его правообладателем официально зарегистрировано муниципальное образование “Город Орел”. “Орёлград” выяснил это, направив запрос в областное Управлении ветеринарии.

Тем не менее, здание (и землю под ним) не принимают в муниципальную собственность. Администрация Орла мотивирует это как раз теми самыми недоделками, которые по факту оказались значительными.

“В связи с тем, что ряд недостатков не был устранен, Администрация города Орла согласия на принятие в муниципальную собственность здания приюта для животных с земельным участком… не давала”, – пояснили в мэрии порталу “Вести-Орёл”.

Как уточняет СМИ, в середине августа нежилое здание и земельный участок закрепили за “Спецавтобазой”. Однако дальнейший процесс юридического оформления приюта пока застопорился.

ИА “Орелград”