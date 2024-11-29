Утверждены тарифы на помощь попавшим в беду женщинам

Сразу два приказа издал областной департамент по тарифам.

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Орловской области издал несколько приказов об утверждении новых тарифов. Краткий обзор новшеств представили аналитики специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Так, первым приказом были утверждены тарифы на социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания несовершеннолетним детям и женщинам, в том числе с детьми, попавшим в кризисную ситуацию.

Под кризисной ситуацией в документе понимаются ситуации, связанные с физическим или психическим насилием, экстремальными психологическими и социально-бытовыми условиями. Приказ уже зарегистрирован в Главном правовом управлении администрации губернатора и правительства Орловской области. В соответствии с ним утверждены тарифы на социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые и срочные социальные услуги.

«Так, тариф на социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений, составляет 89,47 рубля, на осуществление социально-психологического патронажа – 43,76 рубля, на оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия, – 20,77 рубля», – перечисляют аналитики. Предыдущий подобный документ, принятый в 2023 году, теперь признан утратившим силу.

Второй приказ касается тарифов на социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания несовершеннолетним детям и их родителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Также документ распространяет действие на услуги детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям, женщинам, попавшим в кризисную ситуацию.

«В частности, к числу социально-психологических услуг отнесены: социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений; психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг; социально-психологический патронаж; оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия», – сообщают аналитики.

ИА «Орелград»