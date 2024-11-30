Бюджет Орловского округа обсудят публично

В первом чтении бюджет на 2025 год приняли местные парламентарии.

Орловский окружной Совет народных депутатов рассмотрел в первом чтении проект решения о бюджете Орловского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Он был принят за основу, во втором чтении бюджет будет рассмотрен уже в декабре. Но перед этим он пройдет обязательную процедуру публичных слушаний. Депутаты постановили провести их 6 декабря в 12.00 в большом зале администрации Орловского муниципального округа на улице Полярной в Орле. Мероприятие пройдет с участием жителей Орловского муниципального округа, которые могут вносить свои замечания и предложения.

Кстати, их прием уже начался, предложения и замечания принимает постоянный комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского окружного Совета народных депутатов. В обсуждении проекта решения о бюджете на 2025 год вправе участвовать жители Орловского муниципального округа и иные заинтересованные лица. При наличии свободных мест в зале заинтересованным лицам не может быть отказано в участии в публичных слушаниях.

Ограничения для участия жителей в обсуждении проекта бюджета не допускаются. Участники публичных слушаний вправе выступать, до 5 минут, по предмету обсуждения, обращаться с предложениями, замечаниями, вопросами и рекомендациями к председательствующему. Поступившие в процессе публичных слушаний предложения и замечания будут учтены Орловским окружным Советом народных депутатов при доработке проекта решения и его принятии в окончательной редакции.

Основные характеристики бюджета Орловского муниципального округа на 2025 год пока таковы: прогнозируемый общий объем доходов составляет 1,062 миллиарда рублей, расходов – 1,152 миллиарда рублей. Резервный фонд администрации Орловского муниципального округа составит 15 миллионов рублей. Дефицит бюджета на текущий момент планируется утвердить в сумме 90,475 миллиона рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета Орловского муниципального округа на 2026 год составляет 95,946 миллиона рублей, на 2027 год – 102,098 миллиона рублей.

ИА «Орелград»