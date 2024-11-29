Маршрутка спровоцировала жесткую аварию на «Орел – Брянск»

29.11.2024 | 21:14 Новости, Происшествия

Госпитализированы двое детей и женщина.

УМВД России по Орловской области

ДТП произошло 29 ноября на четвертом километре трассы Р-120. За рулем маршрутки ГАЗ находился 48-летний мужчина. По предварительным данным, он не выдержал безопасную дистанцию и примерно в 18:10 допустил столкновение с впереди едущим «Дэу Нексия». Легковушку от удара толкнуло на «ГАЗ Соболь», двигавшийся во встречном потоке.

В результате ДТП трое пассажиров «Дэу Нексия» (женщина и дети 15 лет и 8 лет) госпитализированы, сообщили в УМВД России по Орловской области.

В маршрутке находилось восемь пассажиров. По предварительным данным, они не пострадали.

Судя по кадрам с места аварии, «Соболь» оказался после столкновения в кювете.

ИА “Орелград”

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

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