Орловское УФАС изучит чеки «Коммунсервиса»

Антимонопольщики продолжают рассматривать дело по коллективной жалобе.

Комиссия Орловского УФАС вынесла определение об отложении до 18 декабря рассмотрения антимонопольного дела, заведенного в отношении компании «Коммунсервис». Напомним, оно было заведено по результатам рассмотрения коллективного обращения жителей поселка Жудерский Хотынецкого района «по вопросу неправомерности установленного тарифа на оказание услуг по холодному водоснабжению». Ранее предварительно было установлено, что с апреля 2024 года услуги по холодному водоснабжению сельчанам стал оказывать «Коммунсервис» по тарифу 48,64 рубля за кубометр воды.

Жители поселка сочли этот тариф необоснованно завышенным, поскольку предыдущая водоснабжающая организация – ООО «Доброхот», оказывала аналогичные услуги по тарифу 33,64 рубля за кубометр воды. Кроме того, заявители сообщили, что «у них из крана течет вода, которая имеет неприятный запах, мутная, в ней содержится различный осадок, которым забиваются стиральные машинки; санузел, ванная и раковины в жутком желтом слизистом налете, жители поселка решили за счет своих средств сдать воду на анализ в специализированную лабораторию (результаты анализа приложены). Результат анализа воды показал, что вода не соответствует СанПиН. Тариф на техническую воду должен быть в разы ниже».

Заявители просили провести проверку «Коммунсервис» на предмет законности установления тарифа на воду и наличие у этой организации лицензии на добычу воды и оказание услуги водоснабжения населению, а также обратить внимание на содержание санитарной зоны вокруг водонапорной башни в поселке Жудерский. Орловское УФАС еще в сентябре приступило к рассмотрению данного обращения в пределах своей компетенции. В очередной раз оно было отложено в связи с тем, что для выяснения обстоятельств потребовались дополнительные сведения.

Так, УФАС предписало «Коммунсервису» в срок до 6 декабря 2024 года представить подробную калькуляцию его расходов с детальной расшифровкой всех составляющих элементов затрат на техническое обслуживание инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению поселка Жудерский. Также организацию обязали представить квитанции и чеки за каждый месяц, начиная с апреля 2024, подтверждающие оплату «Коммунсервисом» счетов за потребление электроэнергии при оказании услуг в сфере водоснабжения и водоотведения в Хотимль-Кузменковском сельском поселении Хотынецкого района за 2024 год.

Стоит отметить, что в октябре к участию в деле в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, была привлечена администрация Хотимль-Кузменковского сельского поселения. Ей УФАС предложило представить копии документов, подтверждающих право собственности на артезианскую скважину в поселке Жудерский. «Администрации Хотимль-Кузменковского сельского поселения Хотынецкого района настоятельно рекомендуется присутствовать при рассмотрении вышеуказанного дела», – говорится в определении антимонопольного органа.

ИА «Орелград»