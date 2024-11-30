Около 15 тысяч правонарушений выявили в Орловской области

Примерно треть из них приходится на распитие спиртных напитков.

В Орловской области за 10 месяцев текущего года сотрудниками органов внутренних дел было выявлено 15 589 административных правонарушений. Как пояснили в Управлении МВД по региону, статистика приведена без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства. Так, 3526 правонарушителей попались на распитии спиртных напитков в общественных местах, 1699 появлялись в общественных местах в состоянии опьянения, 1127 человек были признаны мелкими хулиганами. По административному закону Орловской области было составлено 608 административных протоколов за нарушение тишины и покоя граждан.

«Всего сотрудниками полиции (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) выявлено 705,4 тысячи административных нарушений в области безопасности дорожного движения, – говорится также в информации Управления МВД. – Вынесено 696,7 тысячи постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму 532,8 миллиона рублей, взыскано штрафов на сумму 356,6 миллиона рублей».

Тем временем в облсуде подсчитали, что в первом полугодии текущего года судьями Орловской области было рассмотрено 12 145 дел об административных правонарушениях, что на 17 процентов меньше, чем было в аналогичном периоде 2023 года (14 706 дел). Вместе с этим, более чем в 3 раза выросло количество рассмотренных судами дел об административных правонарушениях, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Вместе с тем, в облсуде отмечают заметное снижение количества поступивших дел об административных правонарушениях по такой категории, как самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам, газопроводам либо самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов. Ответственность предусмотрена по статье 7.19 КоАП РФ. В этом году количество таких дел снизилось в 2,5 раза: если в 2023 году их было 182, то в 2024 году – 73. Как пояснили в пресс-службе Орловского облсуда, наказанию подвергнуто 64 лица в виде штрафа на общую сумму 452 тысячи рублей.

Кроме того, почти в 2 раза сократилось количество административных дел, возбужденных за мелкое хищение по статье 7.27 КоАП РФ. В первом полугодии 2023 года их было рассмотрено 435, а в аналогичном периоде 2024 года – 237. Из них наказание понесли 233 человек. Штраф на общую сумму 320 тысяч рублей был назначен 204 нарушителям, арест – 18 нарушителям, обязательные работы получили 11 человек.

ИА «Орелград»