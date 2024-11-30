Туристический налог хотят ввести и во Мценске

Власти Мценска вслед за Орлом решили пополнить казну за счет туристов.

На обсуждение депутатов Мценского горсовета внесено обращение главы Мценска об установлении и введении на территории города туристического налога. Ожидается, что вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании городского парламента. Напомним, ранее решение о введении туристического налога приняли депутаты Орловского горсовета. Новшество заработает на территории областной столицы с 1 января 2025 года. Во Мценске так торопиться не будут: здесь введение нового налога в действие планируется с 1 апреля 2025 года.

«Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, порядок и сроки уплаты туристического налога, а также порядок и сроки сдачи отчетности определяются в соответствии с главой 33.1 Налогового кодекса Российской Федерации», – следует из проекта решения Мценского горсовета. Установить налоговые ставки предлагается в следующих размерах: в 2025 году – 1 процент; в 2026 году – 2 процента; в 2027 году – 3 процента; в 2028 году – 4 процента; начиная с 2029 года – 5 процентов от налоговой базы.

Аналогичные ставки будут действовать и в Орле. Так же, как и в областном центре, льготы по налогу во Мценске будут предоставлены ряду категорий граждан, в том числе жителям Орловской области и гражданам, имеющим на своем иждивении трех и более несовершеннолетних детей и детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения. Кроме того, от уплаты туристического налога предполагается освободить людей, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Такая же льгота будет предусмотрена для граждан, постоянно проживающих на территории регионов Российской Федерации, в которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувшие жилые помещения и находящиеся в пунктах временного размещения на территории города Мценска. Решение, если оно будет принято, вступит в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального обнародования, но в любом случае действовать оно начнет не ранее 1 апреля 2025 года.

ИА «Орелград»