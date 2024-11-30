В Ливнах детям участников СВО дали 8 преимуществ

Без очереди они смогут записываться в кружки и секции.

Администрация города Ливны ввела дополнительные меры социальной поддержки детям отдельных категорий граждан, а именно участников специальной военной операции. Так, им дано преимущественное право на зачисление в муниципальные детсады, школы и организации дополнительного образования. Такое же право дано на перевод в другие, наиболее приближенные к месту жительства, муниципальные образовательные организации города Ливны.

Преимущественное право также дано на предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры, на зачисление в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, организованные при школах, на зачисление в группы продленного дня и круглосуточного пребывания в муниципальные дошкольные образовательные организации в первоочередном порядке. Детям участников СВО документ гарантирует бесплатное посещение занятий по дополнительным общеобразовательным программам (кружки, секции и иные подобные занятия).

Зачисление в первоочередном порядке в спортивные группы и секции, выдача зачисленным детям спортивной экипировки, оборудования и инвентаря для занятий спортом на бесплатной основе – еще одна новая мера соцподдержки. Кроме того, документ дает право на льготное посещение муниципальных организаций культуры, а также развлекательных мероприятий, проводящихся на муниципальном уровне.

Под участниками специальной военной операции в постановлении понимаются граждане, проживающие на территории города Ливны и призванные на военную службу по мобилизации, проходящие или проходившие военную службу в Вооруженных Силах РФ контракту, служащие войск национальной гвардии и воинских формирований, участвовавших в выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в там числе на приграничных территориях, прилегающих к районам проведения СВО.

Меры социальной поддержки предоставляются также детям участников специальной военной операции, погибших или умерших при выполнении специальных задач в ходе проведения СВО либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного при выполнении служебного долга. Отметим, что подобное постановление власти Ливен уже принимали в июле 2024 года, но теперь оно признано утратившими силу.

ИА «Орелград»