В ливенском МФЦ растет популярность цифрового места

Новым сервисом воспользовались уже более 200 горожан.

В ливенском МФЦ создан сектор пользовательского сопровождения (СПС). Как пояснила начальник обособленного подразделения отдела многофункционального центра Надежда Кузнецова. СПС – это цифровое рабочее место, где любой человек может самостоятельно через личный кабинет подать заявление на получение той ли иной госуслуги. Кроме того, новый сервис позволяет распечатать или отсканировать документы, сделать их копию, причем в случае необходимости посетителю поможет сотрудник центра.

«Секторы пользовательского сопровождения рассчитаны, прежде всего, на тех, у кого нет возможности подать заявление на получение госуслуг через мобильное приложение или домашний компьютер. Или, например, когда человек нуждается в консультации специалиста МФЦ, – уточнила Надежда Кузнецова в ходе своего выступления на оперативном совещании у главы города Ливны. – В 2024 году данным сервисом в ливенском МФЦ воспользовалось уже более 200 человек. В МФЦ установлен постамат для выдачи готовых документов заявителям. С помощью нового оборудования граждане могут в любое время – самостоятельно и без записи – забрать готовые документы по целому ряду услуг».

По ее словам, в городе, по сути, сделан очередной шаг на пути развития цифровых и дистанционных сервисов обслуживания граждан при предоставлении государственных услуг. Кузнецова добавила, что в этом году 415 заявителей дали согласие на получение документов через автоматизированный сервис хранения и выдачи документов. Ежедневно в ливенский офис «Мои Документы» обращается более 200 человек. Сейчас в центе предоставляется более 180 услуг, из которых 75 – федеральные, 38 – региональные, 64 – муниципальные и 12 – иные.

«Результаты мониторинга деятельности нашего МФЦ показали, что, в среднем, ожидание в очереди для получения услуги в МФЦ составляет от нескольких секунд до нескольких минут, время обслуживания зависит от вида услуги и в среднем колеблется от 20 до 60 минут, – рассказала Кузнецова. – В идеале все государственные услуги должны предоставляться на очном приеме в МФЦ, чтобы люди могли решить здесь любой вопрос и больше ни в какие государственные ведомства не ходить».

В администрации города Ливны, подводя итоги обсуждению, добавили, что за 10 месяцев текущего года местным МФЦ было оказано 21 073 услуги, причем 99 процентов из них – федеральные. Самыми востребованными на данный момент являются услуги Росреестра. «МФЦ наделены правом оформлять документы, прерогатива выдачи которых ранее принадлежала только ЗАГСам. В частности, МФЦ могут составлять записи актов гражданского состояния, выдавать свидетельства о рождении и смерти. С 1 ноября 2024 года МФЦ начал оказывать две новые услуги: «Получение справки об участии граждан Российской Федерации в специальной военной операции» и «Прием и направление жалоб от граждан в Призывную комиссию», – сообщила также Надежда Кузнецова.

ИА «Орелград»