Во Мценске профинансируют борьбу с коррупцией

Финансирование будет обеспечено в рамках муниципальной программы.

Администрация города Мценска продлила действующую с 2021 года муниципальную программу о противодействии коррупции. Также в нее внесены поправки в соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ. Финансовое обеспечение утверждено, в том числе, для составления проекта бюджета города Мценска на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Новый этап борьбы с коррупцией охватит период с 2025 по 2030 годы. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составят 100 тысяч рублей.

Так, с 2025 по 2027 год включительно из местного бюджета на противодействие коррупции будет выделяться по 15 тысяч рублей в год, в 2028 и 2029 годах объемы финансирования поднимут до 18 тысяч рублей в год, а в 2030 году будет выделена рекордная сумма в 19 тысяч рублей. Впрочем, стоит отметить, что большинство мероприятий программы не требуют бюджетного финансирования. Целью программы заявлено развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления города Мценска.

Задач поставлено несколько, в том числе: проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления, совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы. В частности, доля муниципальных служащих, в отношении, которых проводится анализ соблюдения ими ограничений и предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера не должна снижаться ниже 100 процентов.

К слову, ежегодно будет расти количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по антикоррупционной направленности. Если в 2025 году на такие курсы направят всего двух чиновников, то в 203о году их пройдут уже пять человек. Третья важная задача заключается в организации антикоррупционного образования и пропаганды, формировании нетерпимого отношения к коррупции, обеспечении информационной прозрачности в деятельности органов местного самоуправления.

ИА «Орелград»