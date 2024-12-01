Почти 40 миллионов рублей вложат в жилье во Мценске

Действие муниципальной программы продлено еще на три года.

Администрация города Мценска внесла изменения в паспорт муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Мценске», утвержденной еще в 2019 году. Срок ее действия продлен до 2027 года включительно. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в ближайшие годы, составляет 47,165 миллиона рублей. Из них 39,477 миллиона рублей поступят из областного бюджета, причем всю сумму Мценск должен получить в 2025 году.

Объем софинансирования программы из местного бюджета составит 7,687 миллиона рублей, в том числе: 2025 год – 2,877 миллиона рублей, 2026 год – 2,11 миллиона рублей, 2027 год – 2,7 миллиона рублей. Ожидаемым результатом реализации муниципальной программы заявлено обеспечение объема ввода жилья, в том числе малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, ежегодно не менее 6,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, программа предусматривает обеспечение инженерной инфраструктурой 210 земельных участков, выделенных льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства.

К слову, по данным мэрии, с 2020 по 2023 год включительно в городе Мценске в эксплуатацию было введено 28 725 квадратных метров жилья, в том числе по годам: в 2020 году – 3 905 квадратных метров, в 2021 – 8 774 квадратных метра, в 2022 году: 10 181 квадратный метр, в 2023 году – 5 865 квадратных метров. Ожидается, что по итогам 2024 года в райцентре будет введено в эксплуатацию не менее 6 400 квадратных метров жилья. Планы на будущее: 2025 год – 6 500 «квадратов», 2026 год – 6 600 «квадратов», 2027 год – 6 700 «квадратов».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является городской комитет по архитектуре и градостроительству, соисполнителем – управление жилищно-коммунального хозяйства. Цель муниципальной программы заключается в повышение доступности и комфортности жилья в городе Мценске. Большая часть средств будет выделена на строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Солнечный. Кроме того, деньги будут потрачены на разработку и проверку достоверности проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайонах Солнечный и Спасский.

ИА «Орелград»