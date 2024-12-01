Дома под Орлом продадут по минимально допустимой цене

Причем заявок на участие в торгах уже стартовал.

Областные власти объявили о проведении продажи в электронной форме по минимально допустимой цене с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области. Речь идет о недостроенных коттеджах, расположенных в деревне Малая Куликовка Большекуликовского сельского поселения Орловского муниципального округа. Основанием для проведения торгов послужило распоряжение правительства Орловской области от 18 ноября 2024 года, о котором «Орелград» уже рассказывал.

Торги проведет АО «Российский аукционный дом» из Санкт-Петербурга. Прием заявок продлится по 20 января 2025 года. Дата подведения итогов продажи – 23 января 2025 года. Победителям надо будет выплатить вознаграждение продавцу – процент от суммы сделки. А вся выручка будет перечислена в областной бюджет. Все имущество, а на торги выставляется 9 лотов, имеет минимально допустимую цену продажи, утвержденную губернатором Андреем Клычковым.

Речь идет о минимальной начальной цене, по которой может быть продано имущество. Она составляет всего 5 процентов от цены первоначального предложения, указанной в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения. Поясним, что недострои в Малой Куликовке и раньше неоднократно выставлялись на торги, однако не были проданы из-за отсутствия заявок на участие. Постепенно их цена снизилась до минимума.

Например, лот № 1 представляет собой объект незавершенного строительства жилого дома. Степень готовности объекта составляет 18 процентов. Его площадь – 92,6 квадратных метра. На данный момент он находится в собственности Орловской области, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись о регистрации. Ограничений прав и обременений объекта недвижимости не зарегистрировано. Вместе с ним продается земельный участок из категории земель населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадь – 1500 +/- 673 квадратных метров. Ограничений прав и обременений в данном случае также не зарегистрировано. Минимально допустимая цена продажи всего лота составляет 68 485,5 рубля. При этом стоимость самого дома составляет 53 748 рублей, земельного участка под ним – 14 737,5 рубля. Размер задатка, необходимого для участия в торгах, установлен в сумме 13 697,1 рубля.

Последний раз этот объект областные власти пытались продать посредством публичного предложения в октябре 2024 года, но продажа была признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок. Отметим, что это не самый дорогой лот, в списке есть лоты и подешевле. Например, минимально допустимая цена продажи недостроя со степенью готовности 10 процентов и участком площадью 1500 квадратных метров составляет 45 210,3 рубля.

ИА «Орелград»