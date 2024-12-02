В Орловской области освоили 55 процентов средств нацпроектов

Основные расходы запланированы на заключительный квартал текущего года.

В Орловской области освоение средств на реализацию национальных проектов за 9 месяцев 2024 года составило 3,433 миллиарда рублей, или всего 55,7 процента от плана года. По сравнению с прошлым годом средств освоено меньше на 2,901 миллиарда рублей, или на 45,8 процента. Такие данные содержатся в отчете об исполнении бюджета региона за три квартала текущего года, который бы рассмотрен на прошедшем заседании Орловского облсовета народных депутатов.

Средства направлялись на реализацию проектов по трем основным направлениям: «Человеческий капитал» – 1,7 миллиарда рублей (сокращение к аналогичному периоду 2023 года – на 407,3 миллиона рублей, или на 19,3 процента), «Комфортная среда для жизни» – 1,38 миллиарда рублей (сокращение – на 1 905 миллиарда рублей, или в 2,4 раза), «Экономический рост» – 352,9 миллиона рублей (сокращение – на 589 миллионов рублей, или в 2,7 раза).

Так, в рамках направления «Человеческий капитал» реализовывался национальный проект «Образование». На него было выделено 1,041 миллиарда рублей с приростом к аналогичному периоду 2023 года на 16,4 процента. Как поясняет департамент финансов, расходы на образование увеличились в связи с финансированием строительства двух общеобразовательных школ в городе Орле – по улице Родзевича-Белевича и в поселке Жилино. На нацпроект «Здравоохранение» было выделено всего 299,4 миллиона рублей, или в 1,6 раза меньше, чем годом ранее.

Культура обошлась областному бюджету в 73,7 миллиона рублей, Годом ранее на данный нацпроект было выделено на 31,7 миллиона рублей, или на 30,1 процента больше средств. В рамках направления «Комфортная среда для жизни» реализовывались такие нацпроекты, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 849,1 миллиона рублей (с сокращением к аналогичному периоду 2023 года в 2,7 раза), «Жилье и городская среда» – 528,5 миллиона рублей (сокращение в 1,8 раза), «Экология» – 2,5 миллиона рублей (сокращение на 26,5 процента).

В рамках направления «Экономический рост» в 5,3 раза сократилось финансирование нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – оно составило всего 146,2 миллиона рублей, а годом ранее было выделено на 635,1 миллиона рублей больше. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обошелся региональной казне в 172,7 миллиона рублей, или в 1,7 раза дешевле, чем годом ранее.

ИА «Орелград»