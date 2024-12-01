Первое место Мценска в рейтинге городов получило объяснение

Райцентр отметился ростом уровня доверия граждан к местной власти.

Как уже рассказывал «Орелград», в этом году Мценск занял первое место в рейтинге городов Орловской области. Такое решение приняло правительство региона, которое проводил соответствующий мониторинг, оценивая показатели работы органов местного самоуправления. Оценка проводилась по итогам работы чиновников за 2023 год. Мценск занял первое место и как победитель получил грант из регионального бюджета в размере 1,75 миллиона рублей. Часть этих средств местная администрация решила пустить на стимулирование муниципальных служащих, часть – на ремонт.

И вот теперь местные власти объяснили, как Мценску удалось победить. В соответствующем постановлении мэрии сказано, что в райцентре «за 2021-2023 годы достигнуто максимальное среднегодовое значение среди городских округов показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления». В частности, речь идет об уровне удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления – в 2023 году он составил 63,4 процента, а за последние три года вырос на 21,2 процента.

Следующий важный показатель, по которому Мценск обошел своих конкурентов: доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. В 2023 году в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования, без учета субвенций, они составили 37,1 процента. Здесь также отмечена положительная среднегодовая динамика – 104,8 процента. Самой высокой среди орловских городов во Мценске оказалась доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности. В общей численности детей данной возрастной группы она составила 88,6 процента, ежегодный рост показателя составляет 1,2 процента.

Отметился Мценск и ростом объема инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств, в расчете на одного жителя – рост составил 172,2 процента, а абсолютное среднегодовое значение составило 15 910 инвестированных рублей в расчете на каждого горожанина. Здесь Мценску, конечно, помогает особая экономическая зона, привлекающая все новых резидентов. Последний показатель, сыгравший важную роль в получении первого места в рейтинге, – доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района. Показатель вырос на 2,1 та по сравнению с предыдущим годом. Напомним, что глава города Николай Кочетаев велел подчиненным не останавливаться на достигнутом и улучшать достигнутые показатели во всех сферах деятельности.

ИА «Орелград»