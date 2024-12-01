Новогодний облик Ливен обойдется в 1,5 миллиона рублей

Власти города обсудили подготовку к Новому году.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Андрей Козлов выступил на оперативном совещании у главы города, доложив о подготовке к Новому году. Краткий обзор его доклада опубликовала администрация города. Докладчик в своем выступлении отметил, что в целом в рамках подготовки архитектурного облика к Новому году, учитывая установку новой искусственной новогодней ели, планируется потратить более 1,5 миллиона рублей. Всего в Ливнах планируется установить более 20 елей, этой работой занимаются управляющие компании.

«На начальном этапе уже проводятся работы по ревизии имеющихся световых конструкций, перетяжек, поздравительных баннеров, которые устанавливаются и вывешиваются на территории города, подготовлена дефектовочная ведомость, в соответствии с которой будет проведена замена вышедших из строя гирлянд, – проинформировал участников совещания Андрей Козлов. – В объеме утвержденных мероприятий сегодня ведутся работы по изготовлению цифры «5» в световой группе «2025».

По его словам, установка новогодних елей уже ведется на центральной площади и бульваре Октябрьском, новая искусственная новогодняя ель будет установлена в парке Машиностроителей. В последнем также будут украшены световыми гирляндами павильоны. Часть новогодних объектов, судя по докладу, уже смонтирована. Так, на улице Ленина в пешеходной зоне появились световые входные арки. Докладчик также отметил, что подготовка города к Новому году идет не совсем гладко. Возникли некоторые проблемы.

«По поводу трех входных арок-колец и арки «Звезда», расположенных на Бульваре Октябрьском: в результате скачка напряжения вышли из строя блоки питания, которые в настоящее время заказаны, рассчитываем на то, что до новогодних праздников эти световые элементы будут восстановлены», – сказал Андрей Козлов. В администрации города добавили, что в преддверии Нового года местные власти объявят традиционный конкурс на лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление фасадов зданий и прилегающей территории частных и многоквартирных домов, организаций и образовательных учреждений.

ИА «Орелград»