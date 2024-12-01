В Орловском округе могут сократить сторожей и поваров

Под оптимизацию подпадут самые разные расходные статьи.

Основные направления собственной бюджетной политики на 2025-2027 годы утвердила администрация Орловского муниципального округа. Базовая цель – безусловное исполнение действующих расходных обязательств при приоритетном исполнении всех социальных обязательств. Кстати, в документе учтено то, что в ближайшие годы в России будет продолжена реализация поставленной президентом Владимиром Путиным задачи по обеспечению адресного сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей, которым положен ряд мер поддержки в социальной и иных сферах.

«Продолжится реализация комплекса мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации в экономике Орловского муниципального округа в условиях действующей геополитической ситуации и санкционного давления – говорится в документе. – В таких условиях одним из ключевых вопросов бюджетной политики является обеспечение сбалансированного распределения имеющихся бюджетных ресурсов между текущими социальными расходами и расходами на развитие».

Акцент будет сделан на оптимизации расходов на муниципальное управление и содержание бюджетной сети, оптимизации численности работников бюджетной сферы, совершенствовании системы закупок для муниципальных нужд, оптимизации расходов, связанных с предоставлением бюджетных средств хозяйствующим субъектам. Также будет продолжен курс на повышение результативности инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности, недопущение просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального округа.

Для решения каждой такой задачи местные власти сформировали свой «набор мероприятий». Например, в рамках решения задачи «Оптимизация расходов на муниципальное управление» они обещают провести оптимизацию расходов на текущее содержание органов местного самоуправления, включая отраслевые и территориальные органы администрации Орловского муниципального округа. Предусмотрена централизация отдельных полномочий – они будут передачи для централизованного исполнения отдельному органу или подведомственному учреждению.

В рамках решения задачи «Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы» планируется увеличение доходов от внебюджетной деятельности муниципальных учреждений, в том числе за счет эффективного использования принадлежащего им на праве оперативного управления имущества. Будет проведен анализ нагрузки на бюджетную сеть, в рамках которого аналитики оценят количество муниципальных бюджетных учреждений, контингент и количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг.

Вслед за этим, возможно, последует реорганизация бюджетной сети. В частности, документ предполагает укрупнение или объединение муниципальных учреждений, загруженных менее чем на 50 процентов. Документ также предполагает уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов муниципальных учреждений, в том числе сторожей, поваров, уборщиков помещений, водителей, завхозов, электриков, рабочих, слесарей, вывод медицинских работников детских садов и школ в систему здравоохранения.

Кроме того, планируется создание центров коллективного пользования (высокооснащенных кабинетов) на базе школ, домов культуры и библиотек, что должно повысить доступ к библиотечному фонду и современным обучающим технологиям. Запланирована и передача несвойственных для бюджетных учреждений функций на аутсорсинг – речь идет о таких сферах, как организация теплоснабжения, организация питания школьников, уборка помещений и транспортное обеспечение обучающихся.

ИА «Орелград»