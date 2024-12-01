В Болхове выявили 26 бесхозных газопроводов

Сети не состояли на балансе ни у одного местного предприятия.

Администрация города Болхова подвела предварительные итоги 2024 года. Причем они были утверждены официальным постановлением главы райцентра. По сути, местные власти заранее отчитались о своей работе, а также составили социально-экономический прогноз на будущий год, на основании которого верстается бюджет. Один из разделов отчета посвящен работе с муниципальным имуществом. Здесь отмечено, что в Болхове ведется постоянная работа с бесхозным имуществом.

В частности, в этом году была собрана необходимая документация по ранее выявленным бесхозяйным объектам и постановка их на государственный кадастровый учет. Всего данную процедуру прошло 26 газопроводов, которые до последнего времени не состояли на учете и балансе ни у одного предприятия. «Работа по выявлению бесхозного имущества необходима для того, чтобы принять в муниципальную собственность (только обратившись с исковым заявлением в суд), с последующей передачей в аренду эксплуатирующей организации. Эта процедура длительная, занимает большой промежуток времени, но она необходима», – поясняют авторы отчета.

Также сообщается, что в реестре муниципального имущества на данный момент числится 183 объекта движимого имуществ и 220 объекта недвижимого имущества. В этом году часть имущества была исключена из реестра, в том числе: два насоса ЭЦВ, два стальных газовых котла «Лемакс», нежилое здание и земельный участок под ним на улице Генерала Белова, а также три квартиры, которые были приватизированы местными жителями. В то же время были приняты в собственность города и занесены в реестр муниципального имущества: шесть автодорог, земельный участок для размещения улично-дорожной сети, два насоса ЭЦВ и три контейнера для сбора твердых коммунальных отходов.

«Одной из основных задач администрации является решение вопросов по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, осуществление контроля за содержанием парков, скверов общего пользования, мостов в границах города, а также повышение эффективности управления муниципальным имуществом города для удовлетворения потребностей населения и увеличения доходной части бюджета города», – отметили также авторы документа.

ИА «Орелград»