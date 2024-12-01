В Ливнах позаботятся о транспорте участников СВО

Новую меру соцподдержки ввели в райцентре.

Администрация города Ливны издала постановление «О предоставлении меры социальной поддержки участникам специальной военной операции по обеспечению сохранности транспортных средств участников специальной военной операции на безвозмездной основе». Речь идет о новой мере социальной поддержки участникам, предназначенной для мобилизованных граждан, контрактников, добровольцев, заключивших соответствующий контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, а также для сотрудников федеральных органов исполнительной власти, служащих и работников правоохранительных органов РФ, которые в рамках выполнения служебных обязанностей и иных аналогичных функций направлялись или привлекались для выполнения задач СВО.

Уполномоченным органом на предоставление новой меры поддержки назначено управление муниципального имущества администрации города Ливны. Организацией, ответственной за хранение транспортных средств, стало муниципальное унитарное предприятие «Ливенские тепловые сети». Под участниками специальной военной операции в данном случае понимаются граждане, проживающие на территории города Ливны. Мера поддержки предоставляется по заявлению участника СВО по типовой форме, также утвержденной постановлением местных властей.

Заявление рассматривается уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня поступления. От имени участника СВО заявление и документы также могут предоставляться его законным представителем или членом его семьи: супруга (супруг), родители, дети, не достигшие возраста 18 лет, в том числе находящиеся под опекой (попечительством), пасынки, падчерицы). К заявлению должен быть приложен пакет документов, в том числе документ из военного комиссариата, подтверждающий участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Также потребуется приложить к заявлении документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство, подлежащее сохранности. Мера поддержки не предоставляется в случаях несоответствия заявителя требованиям, непредставления или представления документов не в полном объеме, неполноты или недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах. В случае представления неполного комплекта документов или неполноты сведений участник СВО имеет право на повторное обращение за получением меры поддержки.

Хранение транспортных средств осуществляется на основании договора, транспортные средства передаются хранителю по акту осмотра и передачи. Последняя производится в присутствии собственника транспортного средства – участника СВО или законного представителя либо члена его семьи. Затем транспортное средство ставится на охраняемую автостоянку.

ИА «Орелград»