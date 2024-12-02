Бюджет ТФОМС принят с небольшим дефицитом

При этом предусмотрено увеличение размера средних подушевых нормативов финансирования.

Депутаты Орловского облсовета в окончательной редакции приняли проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». По сравнению с первым чтением он изменился, поскольку ранее был принят бюджет ФОМС, из которого в территориальный фонд и поступает почти все финансирование. Некоторые параметры были уточнены. Например, в соответствии с федеральным законом предусмотрено увеличение размера средних подушевых нормативов финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования.

Они составят на 2025 год – 21 080,3 рубля, на 2026 год – 22 733,2 рубля, на 2027 год – 24 287,9 рубля. Это автоматически приводит к увеличению объема субвенции из бюджета ФОМС на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области. Так, в 2025 году объем финансирования увеличивается на 1,356 миллиарда рублей, в 2026 году – на 1,621 миллиарда рублей, в 2027 году – на 2,728 миллиарда рублей. С учетом этого в орловском законопроекте по сравнению с первым чтением был изменен общий объем доходов и расходов бюджета ТФОМС.

Так, прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2025 год утвержден в сумме 15,221 миллиарда рублей. Из них за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из ФОМС, территориальный Фонд получит 15,015 миллиарда рублей. Общий объем расходов бюджета Фонда составит в 2025 году 15,23 миллиарда рублей. Таким образом, бюджета Фонда сверстан с дефицитом в сумме 9,113 миллиона рублей. Также законопроектом был уточнен размер нормированного страхового запаса, формирующегося в составе бюджета Фонда для обеспечения финансовой устойчивости организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области. В 2025 году он составит 2,074 миллиарда рублей, в 2026 году – 2,217 миллиарда рублей, в 2027 году – 2,309 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»