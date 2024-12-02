Дефицит бюджета Орловской области составит 883 миллиона рублей

Облсовет утвердил главный финансовый документ региона.

При формировании проекта областного бюджета ко второму чтению была рассмотрена таблица поправок, подготовленная и направленная Орловским областным Советом народных депутатов в правительство Орловской области. Также были учтены изменения налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из федерального бюджета. В целом по сравнению с первым чтением было принято 74 поправки. В результате общий объем доходов областного бюджета на 2025 год был утвержден в сумме 58,504 миллиарда рублей.

Общий объем расходов составит 59,387 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит областного бюджета в 2025 году составит 883,1 миллиона рублей. Кстати, он по сравнению с первым чтением не изменился. Зато были увеличены планируемые налоговые и неналоговые доходы 0 они выросли по сравнению с первым чтением на 635,7 миллиона рублей, в том числе доходы Дорожного фонда Орловской области – на 311,9 миллиона рублей, другие налоговые и неналоговые доходы – на 323,8 миллиона рублей.

В региональном парламенте подчеркивают, что бюджет сохранил свою социальную направленность. Так, расходы на социальную сферу составят 38,414 миллиарда рублей, или 64,7 процента в общем объеме расходов. Расходы в разрезе отраслей утверждены следующим образом: образование –15,016 миллиарда рублей; социальная политика –14,268 миллиарда рублей; здравоохранение – 6,808 миллиарда рублей; культура – 1,36 миллиарда рублей; физическая культура – 959,7 миллиона рублей. К слову, в 2025 году начинается реализация девяти новых национальных проектов на территории Орловской области, расходы на их реализацию запланированы в объеме 8,306 миллиарда рублей.

«Важно отметить, что в 2025 году планируется ряд новых трансфертов, не предусмотренных в первом чтении, – сообщили в пресс-службе Орловского облсовета. – Средства планируется направить на повышение эффективности службы занятости, софинансирование региональных программ по повышению рождаемости в субъектах РФ, преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей, реализацию программы «Регион для молодых», оснащение предметных кабинетов школ и объектов спортивной инфраструктуры и т.д.».

Кроме того, по сравнению с первым чтением увеличены федеральные средства на ежемесячное денежное вознаграждение педагогам за классное руководство, реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения и так далее.

ИА «Орелград»