Преступность в Орловской области вновь снизилась

Сокращение регистрируемой преступности отмечено в 23 районах.

Как уже рассказывал «Орелград», региональное Управление МВД России отчиталось о состоянии оперативной обстановки в Орловской области за 10 месяцев 2024 года. Из отчета следует, что оперативно-служебная деятельность органов и подразделений внутренних дел была направлена на реализацию приоритетных задач по укреплению правопорядка и общественной безопасности. Также повышенное внимание уделялось контролю за миграционной ситуацией, защите личных и имущественных прав граждан, обеспечению неотвратимости наказания за совершение преступлений и административных правонарушений.

Еще одной важной функцией стало оказание содействия другим правоохранительным ведомствам в обеспечении государственной безопасности. В целом, по оценке УМВД, общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной. Количество зарегистрированных преступлений в отчетном периоде уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 8,2 процента. Отметим, что в текущем году практически в каждом таком отчете УМВД сообщает о сокращении уровня преступности.

Так, по итогам прошедших 10 месяцев 2024 года сокращение регистрируемой преступности отмечено в 23 районах Орловской области, наибольшее – в Знаменском, Хотынецком, Краснозоренском и Колпнянском районах. В структуре преступности 64,3 процента приходится на преступления против собственности, 11 процентов – на преступные посягательства против личности, 7,2 процента – на преступления экономической и коррупционной направленности, 6,6 процента – на преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

«В истекшем периоде меньше зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж всех форм собственности, угонов транспортных средств, – информирует УМВД. – Состояние преступности в общественных местах характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений на 27,9 процента, на улицах их количество снизилось на 31,5 процента. В структуре уличной преступности не совершено изнасилований, уменьшилось количество грабежей, краж».

ИА «Орелград»