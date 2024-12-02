Орловское УФАС приостановило дело о подозрительном тракторе

Разбирательство временно перетечет в арбитражный суд.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области вынесла определение о приостановлении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденного в отношении Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина и АО «Атлант». Как уже рассказывал «Орелград», дело было возбуждено по материалам Управления МВД России по городу Орлу. Правоохранители заподозрили указанные выше организации в возможном нарушении антимонопольного законодательства при заключении гражданско-правового договора на оказание услуг по восстановительному ремонту трактора марки FENDT.

Силовики в ходе оперативно-розыскных мероприятий получили информацию о том, что ремонт трактора FENDT на базе «Атланта» фактически был выполнен задолго до проведения запроса котировок. Цена договора составила 2,536 миллиона рублей. Рассмотрение дела комиссией УФАС было назначено на 27 ноября 2024 года. За день до этого в адрес антимонопольного органа поступило ходатайство от Орловский ГАУ о запросе в ОЭБиПК УМВД России по городу Орлу оригиналов материалов проверки, на основании копий которой было возбуждено дело.

По мнению вуза, истребовать данные документы необходимо потому, что «без ознакомления с оригиналами невозможно утверждать о подлинности документов, отсутствии монтажа, ретуширования и т.д.». Комиссия УФАС приняла решение об отказе в удовлетворении указанного ходатайства в виду того, что копии материалов проверки поступили в адрес Управления непосредственно из городского УМВД. И у комиссии «отсутствуют основания полагать, что представленные копии могли быть сфальсифицированы».

Однако вуз направил антимонопольщикам еще одно ходатайство, в котором просил о приостановлении производства в связи с рассмотрением Арбитражным судом Орловской области дела о признании права собственности Орловского ГАУ на спорный трактор. По мнению представителя вуза, результаты рассмотрения дела судом могут иметь значение для рассмотрения дела антимонопольным органом. Данное ходатайство также было рассмотрено комиссией, которая решила его удовлетворить. Таким образом, антимонопольное дело приостановлено до тех пор, пока не будет вынесено и не вступит в силу решение арбитражного суда.

ИА «Орелград»