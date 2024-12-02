Эксперты узнали, когда орловцы станут миллионерами

Это произойдёт в два раза медленнее, чем у москвичей.

Любопытный рейтинг опубликовало «РИА Новости». Специалисты сравнили данные по медианным зарплатам в разных регионах и вычислили для каждого субъекта время, нужное для того, чтобы накопить на пополняемом банковском вкладе один миллион рублей.

Оказалось, что в Орловской области для этого потребуется восемь с половиной лет. Это 54-е место по стране.

Также специалисты установили, что целых 23,5% орловских работников не смогут накопить такую сумму даже за 10 лет непрерывного трудового стажа.

Первые три места заняли Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа (4,1 и 4,6 года соответственно), затем идёт Магаданская область (4,6 года), Москва (4,8 года) и Ненецкий автономный округ (5,1 года). На последних строчках — Калмыкия (10,3 года), Чечня (10,4 года) и Ингушетия (10,6 года).

ИА «Орелград»