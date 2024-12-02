Гидрометцентр рассказал об орловской погоде на декабрь

Могут наблюдаться перебои с осадками.

Гидрометцентр России выпустил официальный прогноз аномалий температуры и осадков на декабрь. Согласно этим прогнозам, опубликованным в виде карт, температуры в Орле и области останутся в пределах средних многолетних значений.

В то же время количество ожидаемых осадков может отклониться в меньшую сторону от нормы. При этом вероятность такого отклонения составляет около 80%.

Для города Орла норма среднемесячной температуры декабря составляет минус 4,3 градуса. Что касается осадков, то в декабре средний показатель для областного центра — это 47 миллиметров на один квадратный метр.

При этом в последний месяц зимы в Орле количество дней с осадками в объёме от 1 миллиметра на квадратный метр составляет 11. Продолжительность солнечного сияния исчисляется всего 30 часами — это самый низкий показатель за весь год.

Что касается погоды в Орле на ближайшие дни, то Орловский гидрометцентр не обещает существенных осадков и температурных перепадов. Ближайшей ночью будет от нуля до минус двух, завтра днём — около нуля. Затем немного похолодает — ночные температуры упадут до минус одного — минус трёх, дневные — до нуля — минус двух. Днём в четверг возможен небольшой снег.

ИА «Орелград»