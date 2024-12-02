Фонд оплаты труда сотрудников ТФОМС увеличен

Решение об этом приняли депутаты Орловского облсовета.

На обсуждение депутатов Орловского облсовета поступил проект внесения изменения в закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Его рассмотрели на прошедшей сессии регионального парламента. Основная поправка заключается в увеличении фонда оплаты труда ТФОМС Орловской области на 2,878 миллиона рублей. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что увеличение фонда оплаты труда не повлечет за собой привлечения дополнительных финансовых средств.

Повысить фонд оплаты труда было предложено за счет нескольких источников, в том числе счет перераспределения части финансовых средств, направляемых на оплату за лечение граждан, застрахованных в других субъектах Российской Федерации. Кроме того, в ход пойдут денежные взыскания, налагаемые на виновников в счет возмещения ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования).

Также ТФОМС получил дополнительные средства по искам, предъявленным к «лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи». В данном случае речь идет, как правило, о преступниках, из-за которых потерпевшие оказались в больнице. Их лечение оплачивало государство в лице ТФОМС. Но затем суды обязали преступников возместить ТФОМСу деньги, потраченные на лечение потерпевших. Это давно сложившаяся судебная практика.

Депутаты облсовета одобрили предложенный законопроект. Даже после внесения поправок общий объем доходов и расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2024 год не изменится. Его бюджет по расходам на текущий год предусмотрен в объеме 13,26 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»