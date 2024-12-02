В Ливнах в детской поликлинике заработал новый кабинет

Здесь будут делать рентгенологические обследования.

Новость сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области. Создание кабинета и его оснащение современным цифровым оборудованием стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Детская поликлиника относится к Ливенской центральной районной больнице. Раньше несовершеннолетним пациентам приходилось проходить процедуру во «взрослой» поликлинике или в круглосуточном стационаре ЦРБ (на другом конце Ливен). Теперь всё стало значительно проще и удобнее.

Кабинет работает в две смены. На данный момент здесь сделали уже около 650 снимков и выявили 26 случаев пневмонии.

«Рентгенологическое исследование важно для постановки диагноза при многих заболеваниях, особенно при заболеваниях органов дыхания, которые являются одними из самых распространённых», – отметили в депздраве.

Ранее стало известно, что орловские врачи успешно провели сложную операцию.

ИА «Орелград»