Орловцев предупредили о выстрелах

В областном центре на улице Итальянской снова пройдут стрельбы.

Информацию распространила администрация Орловского муниципального округа.

Мероприятие проводит Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Орловской области. Оно состоится на войсковом стрельбище, которое находится в Орле на Итальянской, 15.

Известно, что стрельбы будут вестись в декабре в рабочие дни. Появление людей и техники в данном районе в эти периоды является недопустимым.

Ранее стало известно, что орловские врачи провели сложную операцию и извлекли из тела пациента предмет, похожий на картечину.

ИА «Орелград»