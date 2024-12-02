Орловцев предупредили о выстрелах

2.12.2024 | 12:30 Закон и порядок, Новости

В областном центре на улице Итальянской снова пройдут стрельбы.

Фото: 57.rosguard.gov.ru

Информацию распространила администрация Орловского муниципального округа.

Мероприятие проводит Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Орловской области. Оно состоится на войсковом стрельбище, которое находится в Орле на Итальянской, 15.

Известно, что стрельбы будут вестись в декабре в рабочие дни. Появление людей и техники в данном районе в эти периоды является недопустимым.

Ранее стало известно, что орловские врачи провели сложную операцию и извлекли из тела пациента предмет, похожий на картечину.

ИА «Орелград»


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