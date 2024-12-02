В Орле открылся молодёжный клуб «Русского географического общества»

Это произошло впервые.

Клуб получил название «Орловские вятичи». Он будет работать на базе школы №51. Об этом сообщили в соцсетях Орловского отделения «РГО».

В торжественном открытии участвовали глава областного Молодёжного центра общества Денис Балагутин и секретарь отделения Наталия Адрова, а также представители школьной администрации и учащиеся разных классов. Известно, что клуб возглавила член «Русского географического общества» Анастасия Судакова.

Школьникам рассказали о глобальных целях и текущих задачах организации. Одна из учениц поделилась своим опытом участия в профильной смене «Мир открытий», которая проходила во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в 2023-м году.

Важной частью мероприятия стала торжественная церемония вступления в Молодежный клуб. Участники получили значки, которые символизируют их новый статус.

«В дальнейшем клуб будет проводить разнообразные мероприятия, направленные на изучение географии и смежных наук», – пояснили в пресс-службе Орловского отделения организации.

Напомним, что «РГО» – это одно из старейших географических обществ мира. Сейчас в его рядах состоят 23700 человек. Президентом организации является Сергей Шойгу.

ИА «Орелград»