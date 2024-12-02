На дороги Орла потратят 2,5 миллиарда рублей

Мэрия уточнила параметры финансирования дорожной программы.

Мэр Юрий Парахин в новой редакции утвердил паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы». Корректировке подвергся раздел о финансировании. Согласно новой редакции, общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 11,81 миллиарда рублей, но большая часть этой суммы уже была потрачена в период с 2022 по 2024 годы. На 2025 год финансирование предусмотрено в объеме 2,512 миллиарда рублей, на 2026 год – 1,514 миллиарда рублей.

Наибольшая финансовая нагрузка ляжет на Дорожный фонд Орловской области, который в 2025 году выделит Орлу 1,5 миллиарда рублей, в 2026 году – 1,408 миллиарда рублей. Из федерального бюджета будет добавлено 23,3 миллиона и 80,627 миллиона рублей соответственно. Город из своего бюджета готов выделить в 2025 году 989,008 миллиона рублей, в 2026 году – 25,11 миллиона рублей.

«За период 2022-2026 годы реализация программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью 133,447 км и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние, – говорится в паспорте обновленной программы. – Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 30,28 процентных пункта».

Тем временем в Ливнах, согласно проекту бюджета на 2025 год, расходы местного Дорожного фонда составят 137,251 миллиона рублей. Средства Дорожного фонда планируется направить на следующие цели: на техническое обслуживание светофорных объектов – 1,5 миллиона рублей; на ремонт (включая разработку сметной документации и проверку достоверности сметной стоимости) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 51,205 миллиона рублей.

Из них средства областного бюджета составят 50 миллионов рублей, городские средства – 1,205 миллиона. Кроме того, 67,216 миллиона рублей будет выделено на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приобретение дорожной техники, необходимой для содержания дорог. На эти цели город планирует получить из областного бюджета 60 миллионов рублей, а сам вложит 7,216 миллиона рублей из своей казны.

ИА «Орелград»