На Орловщине отремонтировали путепровод

2.12.2024 | 14:00 ЖКХ, Новости

Объект находится на федеральной трассе — на территории Урицкого района.

Фото: Федеральное казённое учрежденин «Упрдор Москва – Бобруйск»

Путепровод располагается рядом с Нарышкино, на автомобильной дороге Р-120 « Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь», на 120-м километре. О завершении работ объявило Федеральное казённое учрежденин «Упрдор Москва – Бобруйск».

Ремонт начался в августе этого года. Как отметили в учреждении, работы завершились в самые короткие сроки из возможных.

«Движение по путепроводу возобновлено без ограничений», – подчеркнули в пресс-службе.

В рамках ремонта здесь существенно переделали мостовое полотно. Также был выполнен комплекс работ по гидроизоляции сооружения.

ИА «Орелград»


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