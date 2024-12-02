На Орловщине отремонтировали путепровод

Объект находится на федеральной трассе — на территории Урицкого района.

Путепровод располагается рядом с Нарышкино, на автомобильной дороге Р-120 « Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь», на 120-м километре. О завершении работ объявило Федеральное казённое учрежденин «Упрдор Москва – Бобруйск».

Ремонт начался в августе этого года. Как отметили в учреждении, работы завершились в самые короткие сроки из возможных.

«Движение по путепроводу возобновлено без ограничений», – подчеркнули в пресс-службе.

В рамках ремонта здесь существенно переделали мостовое полотно. Также был выполнен комплекс работ по гидроизоляции сооружения.

ИА «Орелград»