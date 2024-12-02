Орловцу закрыли выезд за рубеж из-за дорожных штрафов

Дело об ограничении права выезда из РФ рассмотрел Болховский районный суд.

Как сообщает пресс-служба Болховского районного суда, заявление об ограничении прав поступило в суд из районного отделения службы судебных приставов. Из него следовало, что на принудительном исполнении в Болховском РОСП имеется 36 исполнительных производств, возбужденных в отношении местного жителя. Речь идет о взыскании с мужчины штрафов, наложенных на него за нарушения Правил дорожного движения. Общая сумма задолженности, подлежащая взысканию с должника, составляет 23,5 тысячи рублей.

«Судебный пристав просил установить для должника временное ограничения на выезд из Российской Федерации до исполнения обязательств по сводному исполнительному производству, так как гражданин в добровольном порядке требования, изложенные в исполнительном документе, в установленный законом срок не исполнил, – уточнили в пресс-службе суда. – Изучив материалы дела, суд установил гражданину временное ограничение на выезд из РФ, до исполнения требований по сводному исполнительному производству. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловский областной суд».

Ранее пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области сообщила о том, что местный житель выплатил более 300 тысяч рублей на содержание ребенка. «Принять решение погасить алиментную задолженность помогли исполнительные действия по аресту автомобиля, потеря которого не входила в планы должника», – уточнили в ведомстве. Ранее суд обязал гражданина регулярно выплачивать алименты. И на протяжении нескольких лет платежи исправно удерживались из его заработной платы.

«Затем мужчина уволился, – рассказали в УФССП. – Выплаты на содержание ребенка стали нерегулярными и не всегда покрывали сумму, которую мужчина обязан был выплачивать. Таким образом, у него накопился долг, который составил более 300 тысяч рублей. Гражданина вызвали на прием и разъяснили необходимость погашения долга перед 16-летним сыном. Решающим аргументом для родителя стал арест судебным приставом-исполнителем. В присутствии самого должника и понятых судебный пристав составил акт описи-ареста автомобиля».

Сообщается, что отношение гражданина к ситуация после этого изменилось кардинально. Он моментально нашел деньги и полностью погасил задолженность. Кроме того, нерадивый родитель официально трудоустроился. Взыскание текущих платежей с него продолжается, как и раньше, оно производится из заработной платы и находится на контроле судебного пристава.

ИА «Орелград»