В Орле презентовали альбом в честь Русанова

Издание альбома профинансировало Русское географическое общество.

Презентация альбома «Для величия Родины. 150 лет со дня рождения Владимира Александровича Русанова» прошла в Доме-музее В.А. Русанова. Акция была приурочена к 150-летию со дня рождения выдающегося геолога и полярного исследователя, родившегося в Орле 15 ноября 1875 года. Издание альбома в финансовом плане поддержало Русское географическое общество. Это уникальное издание, которое рассказывает о жизни и исследованиях великого полярника.

«Особую ценность альбому придают фотодокументы из фондов Орловского краеведческого музея, а также фотографии мемориальных объектов, связанных с судьбой Владимира Александровича. Эти материалы были предоставлены музеями Архангельска, Баренцбурга, Онеги, Печоры, Санкт-Петербурга и Уфы, – отметили в Орловском краеведческом музее. – Владимир Александрович Русанов посвятил свою жизнь изучению Севера, проводя исследовательские работы на Новой Земле и Шпицбергене. Его научные труды сыграли важную роль в обосновании освоения Северного морского пути, и он отдал все свои силы решению этой грандиозной задачи».

Жизнь и смерть Владимира Русанова прочно связана с Арктикой, причем точная дата его смерти до сих пор находится под вопросом. С 1907 года Русанов занимался геологическими исследованиями острова Новая Земля А 9 июля (26 июня) 1912 года он отправился из города Александровск-на-Мурмане (ныне город Полярный) в свою последнюю арктическую экспедицию. Для этого было использовано зверобойное судно «Геркулес». В экспедицию отправилось четырнадцать человек, включая Жюльетту Жан-Соссин, невесту Русанова.

Капитаном корабля был опытный Александр Кучин, незадолго до того участвовавший в экспедиции Амундсена. Русанов направился на Шпицберген, обследовал угленосные районы на побережье заливов Беллсунд и Исфьорд и, по заданию российского правительства, вбил 28 деревянных столба с российским гербом, закрепляющим право Российской империи на освоение месторождений. Отметим, что в то время Шпицберген считался ничьим. Трое участников экспедиции сошли со шхуны на Шпицбергене и вернулись в Россию.

Русанов пошел дальше, на Новую Землю. Известно, что экспедиция бросила якорь около Новой Земли и отправила 4 сентября на материк телеграмму, а затем пропала. К 1914 году пропавшими считали и еще две русские арктические экспедиции – Брусилова и Седова. Совет министров дал указание Морскому министерству организовать их поиски, но о судье экспедиции Русанова ничего не было известно до 1934 года, когда моторно-парусный бот «Сталинец» обнаружил на острове столб из плавника с надписью «Геркулес 1913» и рядом сломанные нарты.

Чуть позже на другом острове были найдены мореходная книжка матроса «Геркулеса» Александра Чукчина, справка на имя матроса Василия Попова, серебряные часы с инициалами Попова, несколько визитных карточек зоолога экспедиции Сватоша, истлевшая одежда, фотоаппарат и ружейные патроны. В 1970-х годах экспедицией Дмитрия Шпаро и Александра Шумилова на острове Геркулес были найдены багор и обломки нарт, а в 2000 году на Таймыре были обнаружены останки, якобы принадлежавшие капитану «Геркулеса» Александру Кучину.

ИА «Орелград»