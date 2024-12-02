Орловца поймали на нарушении правил продажи зерна

Зерно было реализовано с нарушением технического регламента Таможенного союза.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нарушение было вскрыто в рамках проведения контрольного мероприятия без взаимодействия – в ходе мониторинга соблюдения обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна. Наблюдение проводилось с использованием данных Росаккредитации и ФГИС «Зерно». Нарушение оказалось связано с выпуском в обращение партий зерна без деклараций о соответствии.

Внимание специалистов Россельхознадзора привлек индивидуальный предприниматель из Должанского района. По сообщению ведомства, он реализовал партию зерна пищевой пшеницы урожая 2023 года массой 1,4 тонны и партию зерна пищевой гречихи урожая 2023 года массой 2,68 тонны без подтверждения их соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» по показателям безопасности и принятия декларации о соответствии.

По мнению проверяющих, ИП нарушил несколько статей и технического регламента, и федерального закона. По итогам мониторинга ему были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. К слову, по данным ТУ Россельхознадзора, за 8 месяцев 2024 года сотрудниками ведомства было проведено 1966 мероприятий по контролю за оборотом зерновой продукции, в том числе 6 плановых и 7 внеплановых проверок, 558 контрольных мероприятий без взаимодействия в виде наблюдения. Всего было выявлено 535 правонарушений, составлено 26 протоколов об административном правонарушении, вынесено 4 постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на сумму 56 тысяч рублей и 22 предупреждения.

Всего за отчетный период времени было проконтролировано 5,6 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. Установлено, что 153,3 тысячи тонн зерна хранилось в условиях, не обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств; 66,3 тысячи тонн зерна было выпущено в обращение без указания сведений декларации о соответствии; 60,7 тысячи тонн зерна было выпущено в обращение без оформления деклараций; 29,9 тысячи тонн зерна было реализовано без сопроводительной документации.

Также было проконтролировано 3448 деклараций о соответствии и выявлено 947 случаев недостоверного декларирования зерна. По всем случаям вынесены решения о признании деклараций о соответствии недействительными. Основными причинами недостоверного декларирования явились оформление деклараций на основании протоколов испытаний, выданных неаккредитованными лабораториями, использование поддельных протоколов испытания, а также непроведение полного перечня исследований и прочие основания.

ИА «Орелград»