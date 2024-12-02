Темпы промышленного роста замедлились на Орловщине

Тенденцию подметили аналитики Орелстата.

В Орловской области объемы промышленного производства в октябре 2024 года остались на уровне соответствующего месяца прошлого года, что привело к замедлению темпов роста индекса промышленного производства по итогам десяти месяцев до плюс 7,3 процента к соответствующему периоду прошлого года. Об этом сообщает Орелстат.

«Несмотря на общее снижение объемов в обрабатывающих производствах максимальные темпы роста по сравнению с октябрем 2023 года продемонстрировали отрасли, связанные: с металлургическим производством – 59,7 процента, выпуском химических веществ и химических продуктов – плюс 12,9 процента. А также сферы, ориентированные на потребление населения: производство мебели – плюс 26,5 процента и производство кожи и изделий из кожи – плюс 6,6 процента», – сообщают статистики.

При этом в январе-октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года заметно просело производство текстильных изделий – минус 37,2 процента. Кроме того, отрицательную динамику продемонстрировали такие сферы: ремонт и монтаж машин и оборудования – минус 12,3 процента, производство одежды – минус 10,4 процента, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения – минус 7,4 процента, производство резиновых и пластмассовых изделий – минус 2,3 процента, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – минус 2,3 процента.

«Положительную динамику по всем периодам к уровню 2023 года сохранили энергетический сектор – плюс 4,8 процента к октябрю, плюс 16,7 процента к периоду с начала года и сырьевой сектор – плюс 0,7 процента и 1 процент соответственно. В октябре в отрицательной зоне оказались отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – минус 13,6 процента, и обрабатывающий сектор – минус 0,3 процента», – добавили в Орелстате.

ИА «Орелград»