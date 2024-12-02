Орловчанка незаконно помогла мигранту всего за тысячу рублей

Теперь её ждут большие проблемы.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

В августе этого года орловчанка поставила некоего иностранного гражданина на учёт по месту пребывания — в собственной комнате в одном из общежитий Северного района. При этом она точно знала, что иностранец не собирается проживать по данному адресу.

Как пояснила сама подозреваемая, в обмен на незаконную услугу иностранец заплатил ей всего одну тысячу рублей.

Документы оформлялись через МФЦ. Однако факт нарушения закона выявил участковый полицейский.

В итоге в отношении орловчанки возбудили уголовное дело. Теперь её ждёт либо штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Следствие продолжается. С подозреваемой взято обязательство о явке к следователю и в суд.

ИА «Орелград»