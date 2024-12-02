С орловского конкурсного управляющего взыскали многомиллионные убытки

2.12.2024 | 11:10 Закон и порядок, Новости

Его действия признаны неправомерными.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Лазаренко Л.Е. летом 2018 года назначен конкурсным управляющим ОАО «АвтоВАЗагрегат», признанного несостоятельным в 2016 году. ООО «Техноком» доказало в суде, что действия конкурсного управляющего были неправомерны, в том числе нарушена очередность удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам, неверно распределены денежные средства, вырученные от реализации предмета залога.

Основанием для обращения в суд с жалобой послужил факт перечисления ООО «Крустол» (правопреемником стало ООО «Техноком») денежных средств в 2016 году, которые не были возвращены. Компания хотела приобрести технику, но банкрот не смог осуществить поставку. Однако перечисленные 16 682 500 рублей не вернули.

Судом установлено, что Лазаренко Л.Е. узнал о спорной задолженности в мае 2019 года и должен был «зарезервировать» денежные средства. Однако не проявил добросовестности и разумности. Появлявшиеся денежные средства в ходе конкурсного производства направлялись иным компаниям.

Орловский арбитражный суд решил взыскать в арбитражного управляющего Лазаренко Леонида Евгеньевича в пользу ООО «Техноком» убытки в размере 16 682 500 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 106 413 рублей.

Решение может быть обжаловано.

ИА “Орелград”


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