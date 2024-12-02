Перевозчик отсудил у области убытки за перевозку льготников

Дело рассмотрел Арбитражный суд Орловской области.

Индивидуальный предприниматель Максим Сергеевич Москаленко обратился с иском к Орловской области в лице департамента дорожного хозяйства о взыскании убытков в размере 3 021 055 рублей 97 копеек за перевозку пассажиров по льготным проездным в период с января по декабрь 2020 года. Чиновники заявили, что требования незаконны и необоснованны.

Индивидуальный предприниматель в 2020 году осуществлял перевозки пассажиров по социально значимым маршрутам Орла (№ 20 «Микрорайон Зареченский – ул. Космонавтов», № 21 «Микрорайон Ботаника – ул. Рощинская»). На территории региона введен Единый социальный проездной билет для обеспечения льготного проезда отдельных категорий граждан. Муниципальным контрактом предусмотрена обязанность перевозчика осуществлять перевозку пассажиров с ЕСПБ. Потери перевозчикам возмещают, но лишь частично.

Департамент строительства Орловской области предоставил перевозчику ИП Москаленко М.С. субсидию в размере 1 649 263,64 рубля за перевозку льготных категорий граждан. Однако, по мнению предпринимателя, условия договора, ограничивающие размер субсидий, не соответствуют законодательству РФ и не покрывают все расходы. Истец рассчитал убытки как разницу между экономически обоснованным тарифом и полученной компенсацией.

«Исчерпание выделенных лимитов бюджетных обязательств в ситуации, когда осуществление соответствующих выплат из бюджета является обязанностью публичноправового образования, не может служить основанием для отказа в предоставлении такой выплаты заявителю в рамках компенсации недополученных доходов в полном объеме, а обязывает главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств использовать предусмотренные пунктом 6 части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации полномочия по изменению лимитов текущего финансового года и формированию лимитов в достаточном размере на очередной финансовый год, – указано в решении суда. – В противном случае исчерпание доведенных лимитов бюджетных обязательств и отказ уполномоченного государственного органа в предоставлении субсидии по этой причине создают неопределенность в вопросе о возмещении понесенных перевозчиком в связи с предоставлением бесплатного проезда отдельным категориям граждан расходов, которая вступает в противоречие с конституционными гарантиями свободы экономической деятельности, права частной собственности, а также принципами равенства, справедливости и соразмерности ограничений прав и свобод».

Взыскано с Орловской области в лице департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ 3,021 млн рублей, а также возмещение расходов по уплате государственной пошлины в размере 38 тыс. рублей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”