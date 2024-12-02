Участникам СВО предложат учиться заочно

По мнению орловского губернатора, они должны иметь такую возможность.

Тему Андрей Клычков поднял во время заседания правительства региона 2 декабря. Губернатор отметил показательную особенность.

«Вот, сколько раз общались с ребятами со специальной военной операции, очень большой запрос идет на образование сейчас. Оно нужно многим для получения звания. Кто-то понимает, что вернется после окончания СВО и не хочет уже занимать ту позицию, которую занимал раньше и в обществе, и в работе. Поэтому я прошу посмотреть вместе и с высшими учебными заведениями, и с среднепрофессиональными. Алгоритм уже следующего года, куда могут зачисляться, какие документы нужны. Чтобы это был понятный порядок для ребят, кто сейчас служит. Они могут заочно вполне себе учиться и получать образование».

По мнению главы региона, сейчас нужно создавать условия для максимума возможностей после завершения СВО. Спрос на кадры совершенно точно будет, считает Андрей Клычков. Также не стоит ориентироваться на старое место работы участников СВО, так как в их жизни могут появиться другие задачи.

По словам руководителя департамента соцзащиты Ирины Гаврилиной, чаще всего участники СВО, возвращаясь в Орловскую область, занимают все же прежние рабочие места. Однако есть взаимодействие с несколькими предприятиями оборонно-промышленного комплекса, которые напрямую заявляют желание принять на работу именно тех, кто прошел через специальную военную операцию. Также участникам СВО рассказывают о возможности получения новой профессии, либо какой-то специализации.

«Но также сталкиваемся с тем, что есть определенные психологические проблемы. Берут какую-то паузу после возвращения, – сказала Ирина Гаврилина. – Здесь работаем с Фондом «Защитники Отечества», чтобы подключить психологические службы: сделать все возможное для того, чтобы человеку было комфортно адаптироваться к мирной жизни».

За помощью в трудоустройстве пока обратились 18 участников СВО, из них 12 граждан получили услуги по профориентации, трое – услугу по социальной адаптации, один – психологическую поддержку, четверо трудоустроены в ЗАО «Счетприбор», ООО «Орловский торговый центр БДД», «Орелводоканал», и Знаменский селекционный гибридный центр.

ИА “Орелград”