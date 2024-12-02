В орловском отделении СФР изменят номер для консультаций

Это произойдёт на следующей неделе.

Изменения вступят в силу с 9 декабря. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

Для консультаций по профильным нужно будет звонить на 8-800-1-00000-1. Например, здесь Вы сможете узнать о порядке начисления и выплаты пенсии, материнского капитала, единого пособия, о получении путёвки в санаторий и многих других подобных вопросах.

Звонки будет обрабатывать единая информационная система. Сначала с собеседником пообщается виртуальный помощник. При необходимости детального ответа звонок перенаправят на специалиста — оператора второй линии. В этой роли будут выступать сотрудники орловского отделения СФР, которые занимаются дистанционным обслуживанием клиентов.

При этом уточняется, что консультации, при которых будут использоваться персональные данные граждан, проведут только после идентификации гражданина с использованием кодового слова (секретного кода).

Операторы второй линии будут доступны с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, по пятницам — с 09:00 до 16:45. Звонки на данный номер в пределах России являются бесплатными как с мобильных, так и со стационарных устройств.

ИА «Орелград»