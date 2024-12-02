В Орле ввели выплаты для семей погибших сотрудников СК

Меры поддержки аналогичны тем, которые получают участники СВО.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился об установлении дополнительной меры социальной поддержки сотрудникам следственных органов Следственного комитета Российской Федерации и членам их семей. Новые меры поддержки аналогичны тем мерам, которые ранее были установлены для участников специальной военной операции. В данном случае речь тоже идет о тех сотрудниках Следственного комитета, которые выполняют возложенные на них задачи на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины.

Как и для военных участников СВО, указ губернатора предусматривает два вида выплат за счет средств областного бюджета. В частности, единовременная денежная выплата в размере 1 миллион рублей положена членам семей погибших и умерших сотрудников следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, выполнявших возложенные на них задачи на перечисленных выше территориях. Мера поддержки положена сотрудникам СК, которые постоянно проживали на территории Орловской области на дату гибели или смерти. Миллион рублей выплачивается в равных долях на каждого члена семьи.

Право на него имеют: супруга (или супруг), состоящая на день гибели сотрудника следственного органа в зарегистрированном браке с ним; дети, не достигшие возраста 18 лет; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения; лица, находившиеся на иждивении погибшего сотрудника следственного органа; родители, не лишенные родительских прав и не ограниченные в родительских правах; совершеннолетние дети и полнородные братья и сестры, в случае если сотрудник следственного органа не имел членов семьи, перечисленных выше.

Вторая единовременная денежная выплата в размере 500 тысяч рублей положена сотрудникам следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, которые в период проведения специальной военной операции получили увечье, ранение, травму или контузию. В данном случае обязательным условием также является проживание на территории Орловской области на дату получения ранения. Добавим, что губернаторский указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, а опубликован он был 27 ноября 2024 года. Контроль за исполнением указа возложен на заместителя губернатора по социальной политике.

ИА «Орелград»