В «Орловском полесье» открылся зимний маршрут «К зубрам»

2.12.2024 | 13:05 Новости, Общество

Об этом объявили в администрации национального парка.

Фото: vestiorel.ru

Сообщение появилось в официальных социальных сетях «Орловского полесья».

Зимний туристический маршрут «В гости к зубрам» – возможность побывать в лесу в холодное время года и увидеть редких животных европейской фауны в дикой природе. Он будет действовать до февраля или марта будущего года — в зависимости от того, когда сойдёт снег.

Как правило, этот маршрут вызывает широкий интерес, причём не только у орловцев. География участников тура включает многие другие регионы России.

Записаться на такую экскурсию можно только по предварительным заявкам. Контактный телефон — 8-920-819-23-33.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования