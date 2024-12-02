В «Орловском полесье» открылся зимний маршрут «К зубрам»

Об этом объявили в администрации национального парка.

Сообщение появилось в официальных социальных сетях «Орловского полесья».

Зимний туристический маршрут «В гости к зубрам» – возможность побывать в лесу в холодное время года и увидеть редких животных европейской фауны в дикой природе. Он будет действовать до февраля или марта будущего года — в зависимости от того, когда сойдёт снег.

Как правило, этот маршрут вызывает широкий интерес, причём не только у орловцев. География участников тура включает многие другие регионы России.

Записаться на такую экскурсию можно только по предварительным заявкам. Контактный телефон — 8-920-819-23-33.

ИА «Орелград»