В Орле начали отмечать день рождения ордена Святого Георгия

В честь юбилейного события в «Бунинке» решили организовать выставку.

Книжная выставка «Заслугами оный приобретается…», приуроченная к 255-летию со дня учреждения ордена Святого Георгия, начала работать в читальном зале Орловской областной библиотеки имени И.А. Бунина и проработает по 23 декабря. В качестве экспонатов выставлена литература об истории учреждения почетной награды, ее роли в наградной системе государства, боевых заслугах георгиевских кавалеров и о возрождении этого символа воинской доблести и чести в современной России.

«В истории государства российского с 1769 года не было более почетной воинской награды, чем военный орден Святого Георгия, – говорят в «Бунинке». – В этом году мы отмечаем 255 лет со дня его учреждения. Георгий Победоносец осенял собой русское воинство почти тысячелетие. Сперва он реял на боевых знаменах княжеских дружин, а затем по воле всероссийской императрицы Екатерины II стал высшей военной наградой Российской империи. Утверждён он был 26 ноября 1769 года (9 декабря по новому стилю) в день памяти Святого Георгия Победоносца. Императрица стала первым кавалером ордена, возложив на себя знаки I степени новой награды».

Орден Святого Георгия был государственной награда в Российской империи в период с 1769 по 1917 годы, затем в Российской республике в 1917 году. После этого орден надолго исчез из наградного реестра, но был восстановлен в 1992 году и с тех пор является государственной наградой Российской Федерации. Интересно, что император Павел I не включил орден в «Установление о российских императорских орденах». И хотя он подтвердил прежний статут ордена, награждения в его правление не производились. Они были возобновлены только императором Александром I, который объявил о включении ордена в наградную систему Российской империи манифестом от 12(24) декабря 1801 года.

Гроссмейстером ордена был российский император. Примеру Екатерины II в день 100-летнего юбилея ордена в 1869 году последовал император Александр II. Остальные императоры, возглавляя орден, его кавалерами становились на общих основаниях, начиная с 4-й степени, в том числе Александр I (1805 год), Николай I (1838 год, за выслугу 25 лет в офицерских чинах), Николай II (1915 год). В 1807 году к классу ордена Святого Георгия причислен Георгиевский знак отличия.

«Орден Святого Георгия, стал первым в российской наградной системе, присуждаемым не только представителям знати, но и всем военным, проявившим особое мужество на службе, – отмечают в «Бунинке». – Среди кавалеров ордена самые известные герои, прославившие русскую армию и флот. За время существования императорского военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия всех четырех степеней удостоились только четыре великих полководца: генерал-фельдмаршалы Михаил Голенищев-Кутузов-Смоленский, Михаил Барклай-де-Толли, Иван Паскевич и Иван Дибич-Забалканский. Всех кавалеров ордена Святого Георгия объединяло чувство истинного патриотизма и самоотверженного служения своему Отечеству».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»