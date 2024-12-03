Областные власти объяснили сокращение федеральных дотаций

Федеральный центр направит средства на отражение атак ВСУ.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета в окончательной редакции приняли бюджет региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Обращает на себя внимание тот факт, что общий объем доходов областного бюджета на 2025 год для рассмотрения во втором чтении по сравнению с первым чтением был заметно сокращен, он составит 58,504 миллиарда рублей. В департаменте финансов дали необходимые пояснения по этому поводу. В частности, объем поступлений из федерального бюджета сократился на 1,719 миллиарда рублей.

«При этом дотации из федерального бюджета сокращены на 778,7 миллиона рублей, в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 368,9 миллиона рублей, дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 409,8 миллиона рублей, – говорится в пояснительной записке департамента финансов. – Эти изменения связаны с перераспределением общего объема дотаций для оказания дополнительной помощи на поддержку как новых территорий, так и приграничных регионов, подвергающихся сейчас массированной атаке».

Целевые безвозмездные поступления из федерального центра были сокращены на 941,1 миллиона рублей, в основном за счет сокращения средств на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры – на 904,8 миллиона рублей, а также перераспределения объемов финансового обеспечения реконструкции многопрофильного медицинского центра в Орле с 2025 на 2026 год. Стоит добавить, что во втором чтении общий объем расходов областного бюджета был сокращен на 1,084 миллиарда рублей, что позволило избежать увеличения дефицита бюджета.

«Бюджет напряженный. Мы прекрасно понимаем, что в период проведения СВО мы, в первую очередь, должны сконцентрироваться на поддержке наших защитников и их семей, – так прокомментировал принятие бюджета спикер облсовета Леонид Музалевский. – Кроме того, сегодня остро стоит вопрос обеспечения лекарствами льготных категорий граждан. В целом хочу отметить, что бюджет сбалансированный. Есть много вопросов по дополнительному финансированию того или иного направления, но я хочу призвать всех к терпению — идет специальная военная операция и нужно, что называется, затянуть пояса».

ИА «Орелград»