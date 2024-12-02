В Орле пройдут публичные слушания по бюджету

Резолюция слушаний будет учтена при окончательном рассмотрении главного финансового документа.

Решение о проведении публичных слушаний по проекту бюджета города Орла на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов приняли депутаты Орловского горсовета. Они пройдут 6 декабря в 16:00 в большом зале администрации города Орла. Предложения по обсуждаемому вопросу уже принимаются. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложена на парламентский комитет по бюджету и налоговой политике.

Напомним, в первом чтении проект бюджета был принят на прошедшей сессии горсовета. При его составлении были учтены сценарные условия прогноза социально-экономического развития города Орла до 2027 года. На текущий момент доходы бюджета на 2025 год прогнозируются в объеме 3,792 миллиарда рублей, с приростом к уровню 2024 года в сопоставимых условиях на 577,3 миллиона рублей, или на 18 процентов. В соответствии с данными администраторов доходов налоговые и неналоговые доходы на 2025 год прогнозируются в объеме 3,733 миллиарда рублей, с приростом к уровню 2024 года на 19,8 процента.

Основным бюджетообразующим налогом станет налог на доходы физических лиц, обеспечивающий более 60 процентов от общего объема налоговых доходов. На 2025 год он прогнозируется в размере 2,244 миллиарда рублей, с приростом к уровню 2024 года на 399,6 миллиона рублей, или на 21,7 процента. Вторым по значимости станет налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. От него ожидают получить 325,8 миллиона рублей, или на 26,6 процента больше, чем годом ранее. Земельный налог, по прогнозам, принесет 291,5 миллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2024 годом на 5,3 процента.

Расходы бюджета города Орла на 2025 год за счет налоговых и неналоговых доходов и дотаций из областного бюджета запланированы в размере 3,818 миллиарда рублей. В 2025 году планируется дефицит бюджета в объеме 25,6 миллиона рублей, или 0,7 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Источником погашения дефицита бюджета планируется возврат бюджетных кредитов, ранее предоставленных юридическим лицам. В плановом периоде также прогнозируется дефицит бюджета: в 2026 году – 25,6 миллиона рублей, в 2027 году – 25,6 миллиона рублей.

ИА “Орелград”