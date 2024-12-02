Орловские врачи успешно провели сложную операцию

2.12.2024 | 10:35 Медицина, Новости

Из спинномозгового канала пациента удалили картечину.

Областная клиническая больница. Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщили в Орловской областной клинической больнице. Операцию делала дежурная бригада этого учреждения.

Как сообщили в учреждении, в её состав входили дежурный нейрохирург, заведующий соответствующим отделением, дежурный анестезиолог-реаниматолог и две медицинские сестры. Инородное тело удалили из спинномозгового канала пациента — на уровне четвёртого грудного позвонка.

Из размещённого в соцсетях ООКБ видео ясно, что из орловца достали крупный свинцовый шарик — очевидно, картечину. Можно предположить, что мужчина попал в операционную после несчастного случая на охоте.

Ранее стало известно, что в Орле больница Семашко приостановила операции по катаракте.

ИА «Орелград»


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