«Чёрного лесоруба» осудили в Ливнах

Мужчина погубил более 140 кленов и тополей.

Ливенский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Как следует из сообщения пресс-службы суда, в декабре 2022 года подсудимый обратился в администрацию Галического сельского поселения Ливенского района. Там ему выдали так называемый порубочный билет. Этот документ давал мужчине право на рубку «аварийных» тополей, росших на территории бывшей промышленной базы.

«Поняв, что древесина аварийных тополей имеет ненадлежащее качество, местный житель решил произвести вырубку тополей и кленов неподалеку от деревни Викторовка Ливенского района, – уточнили в суде. – За 6 дней незаконной рубки подсудимый спилил 144 здоровых вегетирующих дерева, причинив особо крупный ущерб лесному фонду России в размере 2 791 155 рублей».

Во время следствия и судебного процесса было подсчитано, что подсудимый незаконно спилил 24 клена и 120 тополей. Размер причиненного ущерба был рассчитан на основании методики, утвержденной на федеральном уровне. Подсудимый в судебном заседании вину не признал. По его версии, закон он не нарушал, а вырубку деревьев производил именно на том участке, который был указан им при оформлении порубочного билета. Тем не менее его вина была доказана.

При вынесении наказания суд чел данные о личности подсудимого и наличие смягчающих обстоятельств, к примеру, мужчина воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Отягчающих вину обстоятельств суд не нашел и в результате назначил «черному лесорубу» наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком 2 года, в течение которого мужчина должен своим поведением доказать исправление. Кроме того, суд обязал подсудимого возместить причиненный лесному фонду России материальный ущерб в размере 2 791 155 рублей. Осужденный еще имеет шанс изменить приговор, поскольку тот не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»